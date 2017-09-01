Игорь Морарь поздравил первоклассников 31 школы

01 Сентября 2017 года, 15:20

МУРМАНСК/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – Сегодня заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь принял участие в торжественной линейке, посвященной Дню знаний в 31 мурманской школе.

Младшая дочь депутата также посещает эту образовательную школу на Героев Рыбачьего, но учится на несколько классов старше сегодняшних первоклассников.

Нынешний учебный год является для школы № 31 уже 25-м. И 1 сентября в школе двойной праздник.

Поздравляя собравшихся, Игорь Морарь от имени руководства города поблагодарил учителей школы за труд и верность призванию. Обращаясь к учащимся и их родителям, Игорь Николаевич сказал: «Я хочу пожелать удачного школьного старта первоклассникам, будущим выпускникам верного выбора жизненного пути, а всей семье учащихся 31-й мурманской школы – быть пытливыми и целеустремленными, честными и добрыми. Вам, дорогие родители, желаю, мудрости и терпения, уверен вы будете гордиться успехами своих детей».