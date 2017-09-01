Центр консалтинговых проектов внедрил систему комплексного управления энергосбытовой деятельностью в ООО «Арктик-Энерго»

01 Сентября 2017 года, 15:45

МУРМАНСК/ 1 сентября – Центр консалтинговых проектов (входит в группу «IT Полюс») автоматизировал процессы учета электроэнергии в ООО «Арктик-Энерго». В результате внедрения новой системы настроен процесс автоматического учета электроэнергии физическим и юридическим лицам. В едином информационном пространстве работают служба реализации электроэнергии, бухгалтерия, отдел оптового рынка электроэнергии и мощности (ОРЭМ).

ООО «Арктик-Энерго» – гарантирующий поставщик электроэнергии, оказывающий предприятиям и населению Мурманской области услуги по продаже электрической энергии в границах балансовой принадлежности АО «Кольская ГМК» и АО «Мончегорские электрические сети». До внедрения комплексной автоматизированной системы обработка поступающих объемных данных о потребленной электроэнергии и расчетах с абонентами была трудоёмкой, так как частично велась в программе Microsoft Excel.

«Ручное заполнение многостраничных таблиц существенно замедляло работу по обновлению данных, неудобно было сводить информацию из различных подразделений, делать расчеты. Частично наши бизнес-процессы были автоматизированы с помощью программного обеспечения, созданного на базе «1С:Предприятие 8.2», однако оно не позволяло вести комплексный учет сбыта электрической энергии на предприятии, рассчитывать объемы покупки на оптовом рынке, предельный уровень нерегулируемых цен, готовить и формировать всю необходимую отчётность, – рассказал Алексей Капитула, начальник службы реализации ООО «Арктик-Энерго» – В связи с этим было принято решение о модернизации информационной системы сбыта электроэнергии (далее – АИС) для автоматизации всех необходимых бизнес-процессов».

После обследования бизнес-процессов предприятия было выбрано базовое решение, максимально отвечавшее поставленным задачам комплексной автоматизации. Специалисты Центра консалтинговых проектов осуществили внедрение системы, выполнили перенос наследуемых данных, настроили интеграцию программы по учету сбыта электроэнергии с программным обеспечением «1С:Бухгалтерия». Проведена адаптация программного продукта, организовано обучение пользователей.

Специалисты Центра консалтинговых проектов реализовали целый ряд дополнительных разработок. К примеру, были созданы несколько форм шаблонов договоров с абонентами и дополнительных соглашений, которые помогли сократить и стандартизировать сроки подготовки, ускорить согласование договоров. Упрощен контроль сроков действия договоров, обеспечен оперативный доступ к информации.

«Благодаря внедрению комплексной АИС на предприятии автоматизирован трудоемкий процесс биллинга электроэнергии по физическим лицам. Прием и обработка информации о потребленной электроэнергии и формирование квитанций на оплату производится автоматически. Переведен в дистанционный режим процесс идентификации потребителей и разнесение оплаты по личным карточкам. Оптимизирована работа с дебиторской задолженностью, – рассказала Светлана Антонова, директор по производству Центра консалтинговых проектов. – Учет электроэнергии по юридическим лицам также был существенно доработан. Организована загрузка данных АИИС КУЭ по потреблённой электроэнергии по всем точкам поставки. Автоматизированы процессы расчета предельных уровней нерегулируемых цен (ПУНЦ) по разным ценовым категориям. Разработан механизм хранения данных по часам пиковой нагрузки, установленным системным оператором СО ЕЭС. Расчет объемов и стоимости электрической энергии и мощности ведется в соответствии с установленным законодательством РФ. Обследование бизнес-процессов предприятия было бы невозможно без вклада сотрудников ООО «Арктик-Энерго». Хотелось бы поблагодарить их за оказанную поддержку и приложенные усилия».

Пользователям новой АИС доступно формирование пакета первичных документов, организован сводный реестр документов, что значительно облегчает их поиск. Возможность план-фактного анализа позволяет производить эффективный и регулярный контроль выполнения плановых заданий, производить корректировку ключевых факторов. Настроен механизм ведения претензионно-исковой работы, режимов ограничения и подключения потребления электрической энергии.

«Внедрение системы минимизировало трудозатраты и «ручной» ввод значений с сохранением достоверности данных, обеспечило прозрачность и понятность расчетов, оптимизировало бизнес-процессы нашего предприятия, что привело к повышению эффективности управления энергосбытовой деятельностью», – рассказал Андрей Евтеев, исполнительный директор ООО «Арктик-Энерго».

На каждом этапе проекта велось активное взаимодействие проектной группы со специалистами заказчика. В настоящее время комплекс программных продуктов находится в промышленной эксплуатации специалистами компании-заказчика.