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Главная » НОВОСТИ » Мурманская таможня отмечает рост внешнеторговой активности региона
 
 
 
 
01 Сентября 2017 года, 16:05

Мурманская таможня отмечает рост внешнеторговой активности региона


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – В первом полугодии 2017 года в доходную часть государственного бюджета Мурманской таможней перечислено более двух млрд рублей.

Согласно таможенной статистике, внешнеторговый оборот в регионе деятельности Мурманской таможни в первом полугодии 2017 года составил более 2,8 млрд долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года внешнеторговый оборот увеличился на 26,5%. Объем экспорта увеличился на 26,7% и составил в первом полугодии 2350,91 млн долларов, объем импорта увеличился на 31,5% и составил 512,36 млн долларов.

Для создания наиболее благоприятных условий для внешнеэкономической деятельности, Мурманская таможня продолжала работу по совершенствованию таможенного администрирования.

Всего за первые шесть месяцев 2017 года Мурманская таможня зарегистрировала и оформила 2921 таможенную декларацию, из них 572 декларации на товары прошли регистрацию в автоматическом режиме (в 2016 – 91 декларация). Среднее время автоматической регистрации составляет от 30 до 60 секунд. С применением технологии «удалённого выпуска» оформлено 79 деклараций на товары.

За период с января по июнь таможня провела 45 проверок соблюдения резидентами и нерезидентами актов валютного законодательства России и актов органов валютного регулирования. По результатам проведения проверок соблюдения резидентами валютного законодательства возбуждено 35 дел об административном правонарушении. Нарушения связаны с неполучением от нерезидентов на свои банковские счета в уполномоченных банках иностранной валюты или валюты России, причитающейся в соответствии с условиями указанных договоров за переданные нерезидентам товары, а также с невозвратом в Россию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в страну товары, на сумму более 973 млн рублей. 

Всего в первом полугодии таможня возбудила 736 дел об административных правонарушениях и девять уголовных дел. Для юридических лиц характерными правонарушениями являются нарушения валютного законодательства, сообщение в таможенный орган недостоверных сведений о перемещаемых через границу товаров, недекларирование по установленной форме товаров и транспортных средств, подлежащих таможенному декларированию. Для физических лиц основные составы – не декларирование товаров, несоблюдение установленных запретов и ограничений на ввоз/вывоз товаров. Основными предметами административных правонарушений являются товары народного потребления, рыбопродукция, оружие, патроны, лекарственные препараты. 

 

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