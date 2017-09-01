Молодежь Мурманска отправится в военно-патриотическую экспедицию в Хибины

01 Сентября 2017 года, 17:25

МУРМАНСК/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – В МАУ МП «Объединение молодежных центров» 8 сентября в 9:00 стартует молодежная военно-патриотическая экспедиция «Форпост Заполярья – УМПТЕК».

Экспедиция посвящена памяти Леонида Погодина – истинного патриота Кольского края, и направлена на развитие патриотизма и формирование гражданской позиции и экологической культуры, а также приобретение практических навыков выживания в природных условиях Крайнего Севера.

В Экспедиции примет участие молодежь от 18 до 30 лет из числа молодежных общественных организаций, учащихся и студентов.

8 сентября экспедиция отправятся от профилактория «Тирвас» (Кировск) до базового лагеря в районе долины озера Малый Вудьявр, а оттуда, – к перевалу Рамзай.

9 сентября участников экспедиции ждет восхождение на обзорную точку хребта Тахтарвумчорр и поднятие флага России.

10 сентября пройдет экологический десант в районе базового лагеря и награждение победителей конкурсов. В этот же день в 17:00 участники экспедиции вернутся в Мурманск.

В рамках конкурсной программы экспедиции состоится викторина, посвященная местным названиям и истории Мурманской области; конкурс туристической и военной песни; конкурс бивуаков; конкурс на лучшее приготовление туристической пищи в полевых условиях и конкурс на лучшее прохождение маршрута.

Команды-победители будут награждены грамотами и памятными призами.

Для участия в экспедиции следует заполнить заявку и подать её до 5 сентября: по адресу: Мурманск, ул. Марата, д. 21; по факсу 25-46-75 или по адресу электронной почты patriot@molodezh51.ru.