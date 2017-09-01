Аэрофлот намерен пополнить парк новыми самолётами

01 Сентября 2017 года, 15:59

МОСКВА/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – ПАО «Аэрофлот» – крупнейший российский авиаперевозчик сообщил о результатах очередного заседения Совета директоров, прошедшее 31 августа 2017 года.

Отмечается, что по итогам первого квартала доля компании на рынке снизилась с 47,3% до 45,5%, при этом план по пассажиропотоку выполнен 101,2% (группы - на 100,6%).

В условиях массовой дигитализации различных видов деятельности, Аэрофлот продолжит оптимизировать организационную структуру компании, особенно в связи с запуском целого ряда инновационных проектов, включая масштабное улучшение продукта и сервиса. Особое внимание будет уделено совершенствованию работы с обращениями пассажиров. С учетом особой важности этих направлений утверждена новая организационная структура ПАО «Аэрофлот»

На Совете также рассмотрели вопрос о формировании парка воздушных судов. Сделка по приобретению в лизинг 20 новых самолетов регионального класса SSJ 100 между ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг» и АО «ГСС» одобрена Советом и рекомендована к рассмотрению на общем собрании акционеров компании. Срок поставок лайнеров определён до июля 2018 года. Напомним, в зимнем расписание дневной рейс «Аэрофлота» в Мурманск выполняется на воздушном судне Sukhoi Superjet 100.

Кроме того, с целью укрепления дальнемагистральных возможностей «Аэрофлота», одобрена сделка по приобретению шести новых воздушных судов Boeing 777-300ER. Выполнение рейсов этих самолётах также будет способствовать повышению транспортной доступности отдалённых регионов России, а также усилит позиции Аэрофлота международных рынках, в особенности на транзите между Европой и Азией. Поставку судом начнётся со второго квартала 2018 года.

Фото - Арсений Шемякин