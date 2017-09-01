Аэрофлот намерен пополнить парк новыми самолётами

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Экологический проект «Чистые берега» продолжается Экологический проект «Чистые берега» продолжается
Приём документов на конкурс бизнес-проектов на предоставление субсидий Приём документов на конкурс бизнес-проектов на предоставление субсидий
«Урожай – 2017»: сельхозярмарка 9-10 сентября «Урожай – 2017»: сельхозярмарка 9-10 сентября
Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования Для тех, кто еще не определился с получением высшего образования
«Росморпорт» проводит аукционы на право заключения договоров аренды «Росморпорт» проводит аукционы на право заключения договоров аренды
 
 

Видеоновости16+

Мурманские сотрудники ГИБДД перед первым сентября напомнили детям и их родителям – как правильно переходить дорогу
 
 
 
 

Курсы валют 01.09.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
75,4884
-0,3798
1 USD
Доллар США
58,5454
-0,1852
1 EUR
Евро
69,6222
-0,5785
10 NOK
Норвежских крон
74,8777
-0,7856
10 SEK
Шведских крон
73,4056
-0,4229
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

5.7 м/с
давление 756.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Ирина Чернякова
Ирина Чернякова:

Страховые представители, электронные полисы, диспансеризация – это лишь несколько из многих вопросов, в решение которых ежедневно вовлечены специалисты страховой медицинской компании СОГАЗ-Мед. Обо всех нововведениях в работе страховых медицинских организаций рассказала директор Мурманского филиала СОГАЗ-Мед Ирина Чернякова

Михаил Гуцериев
Михаил Гуцериев:

Предприниматель в интервью рассказал о формировании группы «Сафмар», объединяющей разнообразные активы семьи Гуцериевых, о состоянии бизнеса в каждой отрасли и о том, что станет развивать в первую очередь

Никита Падерин
Никита Падерин:

На сегодняшний день товарная аквакультура - одна из наиболее динамично растущих отраслей в мире. Около 50% мирового вылова приходится на искусственно выращенную рыбу и эта доля будет только расти. Об особенностях выращивания садковой рыбы за полярным кругом и создании новых рабочих мест в интервью с Никитой Падериным, директором по рыбоводству компании «Русская аквакультура»

Виктория Пиксендеева
Виктория Пиксендеева:

Новый статус университета открывает новые перспективы, в том числе для поступающих в МАГУ. О том, как в региональном опорном вузе проходит приёмная кампания-2017, нам рассказала ответственный секретарь приёмной комиссии МАГУ Виктория Пиксендеева

Сергей Агарков
Сергей Агарков:

Нужны ли нам чужие рецепты преобразований? Почему у других реформы получаются, а у россиян не очень? Мы пообщались с ректором МГТУ Сергеем Агарковым, который поделился своим мнением по предстоящему объединению и смене учредителя «высшей мореходки»

 
 
 
 

Выбор редакции

В Карелии перекроют трассу «Кола» из-за международных учений спасательных служб
01 Сентября 2017, 16:07
В Карелии перекроют трассу «Кола» из-за международных учений спасательных служб
Мусульмане Мурманской области отметили Курбан-Байрам
01 Сентября 2017, 14:35
Мусульмане Мурманской области отметили Курбан-Байрам
«Санкт-Петербург Концерт» представляет шоу Сергей Лазарева «THE BEST»
01 Сентября 2017, 12:57
«Санкт-Петербург Концерт» представляет шоу Сергей Лазарева «THE BEST»
Готовь солдата смолоду
01 Сентября 2017, 12:16
Готовь солдата смолоду
 
 
 
 

Самое читаемое

В сентябре вступят в силу несколько новых законов
31 Августа 2017, 17:00
В День знаний запрещена продажа алкоголя
31 Августа 2017, 17:15
Выставка масштабных моделей откроется в краеведческом музее
31 Августа 2017, 16:58
Морвокзал Мурманска ждёт очередная реконструкция
01 Сентября 2017, 10:35
Всероссийская выставка-форум «Вместе – ради детей! Вместе с семьей» пройдет в Мурманске
31 Августа 2017, 16:35
1 сентября – День знаний
01 Сентября 2017, 10:15
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » НОВОСТИ » Аэрофлот намерен пополнить парк новыми самолётами
 
 
 
 
01 Сентября 2017 года, 15:59

Аэрофлот намерен пополнить парк новыми самолётами


МОСКВА/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – ПАО «Аэрофлот» – крупнейший российский авиаперевозчик сообщил о результатах очередного заседения Совета директоров, прошедшее 31 августа 2017 года.

Отмечается, что по итогам первого квартала доля компании на рынке снизилась с 47,3% до 45,5%, при этом план по пассажиропотоку выполнен 101,2% (группы - на 100,6%).

В условиях массовой дигитализации различных видов деятельности, Аэрофлот продолжит оптимизировать организационную структуру компании, особенно в связи с запуском целого ряда инновационных проектов, включая масштабное улучшение продукта и сервиса. Особое внимание будет уделено совершенствованию работы с обращениями пассажиров. С учетом особой важности этих направлений утверждена новая организационная структура ПАО «Аэрофлот»

На Совете также рассмотрели вопрос о формировании парка воздушных судов. Сделка по приобретению в лизинг 20 новых самолетов регионального класса SSJ 100 между ПАО «Аэрофлот», АО «ВЭБ-лизинг» и АО «ГСС» одобрена Советом и рекомендована к рассмотрению на общем собрании акционеров компании. Срок поставок лайнеров определён до июля 2018 года. Напомним, в зимнем расписание дневной рейс «Аэрофлота» в Мурманск выполняется на воздушном судне Sukhoi Superjet 100.

Кроме того, с целью укрепления дальнемагистральных возможностей «Аэрофлота», одобрена сделка по приобретению шести новых воздушных судов Boeing 777-300ER. Выполнение рейсов этих самолётах также будет способствовать повышению транспортной доступности отдалённых регионов России, а также усилит позиции Аэрофлота международных рынках, в особенности на транзите между Европой и Азией. Поставку судом начнётся со второго квартала 2018 года.

Фото - Арсений Шемякин

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Праздник «Мурманск-город сладкоежек» отметили на центральной площади
2.
В Карелии перекроют трассу «Кола» из-за международных учений спасательных служб
3.
Мурманская таможня отмечает рост внешнеторговой активности региона
4.
Игорь Морарь поздравил первоклассников 31 школы
5.
Мусульмане Мурманской области отметили Курбан-Байрам
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта