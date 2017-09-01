В Карелии перекроют трассу «Кола» из-за международных учений спасательных служб

01 Сентября 2017 года, 16:07

КАРЕЛИЯ/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – В Карелии 3 сентября на 423 км участка федеральной автомобильной дороги «Кола» с 14:00 до 16:00 будет полностью прекращено движение автомобильного транспорта, с 16:00 до 18:00 движение будет ограничено.

6 сентября на данном участке движение транспорта будет прекращено с 09:00 до 11:00, ограничено с 11:00 до 16:00.

Перераспределение потоков автомобилей будет осуществляться по резервной схеме движения. Водителям рекомендуется выбирать более удобные пути следования (осуществлять движение на этом отрезке трассы можно по объездной дороге по Суоярвскому и Пряжинскому шоссе).

Временная остановка движения связана с проведением подготовительных мероприятий по организации учений по ликвидации последствий ДТП. Мероприятие проводится в рамках Международных учений спасательных служб «Баренц Рескью 2017».