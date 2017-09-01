Эксперт: Освоение Арктики – это не только нефть и газ, это не только качать и копать

01 Сентября 2017 года, 18:18

РОССИЯ/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – Правительство России определило приоритетные направления реализации программы по освоению Арктики. Необходимо сформировать точки экономического роста, так называемые опорные зоны, развивать Северный морской путь, инфраструктуру, которая обеспечит мореплавание в акватории, и добычу полезных ископаемых с применением современной техники и технологий.

В общей сложности на реализацию этой программы до 2025 года планируется потратить около 160 млрд рублей. Бюджет стал значительно скромнее первоначальных планов, и теперь ключевой принцип развития Арктики – это привлечение частных инвестиций, заявил в эфир радио Sputnik директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромелов.

«Сейчас бюджет значительно уменьшен, и, по большому счету, это попытка хотя бы в ближайшие три года не совсем заморозить все процессы по развитию Арктики. Понятно, что ключевые решения будут приниматься на рубеже 2020-х, когда будет определен новый вектор развития. Сейчас же предполагается, что за это время должны быть проведены ключевые исследования, научные разработки, определена, по сути, программа развития, потому что на данный момент те опорные зоны, которые выделены, это такое лоскутное одеяло, собранное с миру по нитке», – отметил Добромелов.

По его словам, о какой-то полноценной, сочлененной, стратегически выверенной программе сейчас говорить сейчас не приходится. Три года должны быть потрачены на конкретизацию и детализацию финансовых планов, планов месторождений, финансово-экономических обоснований, определение ключевых игроков.

«Первый этап – государственное финансирование заложено 12 млрд, при этом ключевое финансирование пойдет на новую полярную исследовательскую станцию. Сейчас ключевой принцип развития Арктики в условиях ограниченного бюджетного финансирования – это привлечение частных инвестиций, то есть, условно говоря, «НОВАТЭК» реализует новый проект «Ямал-СПГ» и сама строит для себя танкеры ледового класса, первый из которых «Кристоф де Маржери». Бизнес развивает месторождения в арктической зоне, он и вкладывается в инфраструктуру», – сказал эксперт.

На сегодняшний день, по словам Добромелова, не так много желающих вкладываться в добычу углеводородов в регионе, пока это нерентабельно, но есть другие сферы, где возможно сотрудничество с зарубежными партнерами.

«Освоение Арктики – это не только нефть и газ, это не только качать и копать и вывозить, это еще и вопросы экологии, это еще и вопросы развития Северного транспортного коридора, это развитие спутниковой системы, системы навигации и связи. Вот здесь у нас партнеры, конечно, могут быть. Китай активно заинтересован сейчас. Большая программа у Кореи. Поэтому в первую очередь именно эти две страны будут нашими союзниками с точки зрения развития Арктики. А с точки зрения экологии – это, конечно, и Финляндия, и Норвегия, и вообще все страны региона, которые заинтересованы в устойчивом развитии Арктики», – рассказал эксперт.