Нахимовское училище в Мурманске распахнуло двери

01 Сентября 2017 года, 17:21

МУРМАНСК/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – Сегодня для курсантов Нахимовского училища в Мурманске начался первый учебный год. В торжественном построении приняли участие главнокомандующий ВМФ России Владимир Королев, губернатор Марина Ковтун, глава Мурманска Дмитрий Филиппов и глава администрации Андрей Сысоев.

Напомним, в этом году построена первая очередь учебного заведения. Сегодня порог училища переступили 240 ребят. На втором этапе, в следующем году, будут построены еще одно жилое четырехэтажное здание на 325 человек, крытый стадион на 200 зрительских мест, спортивный комплекс, в котором разместят ледовый каток и бассейн.

Открытие такого крупного учебного заведения имеет для Мурманска особое значение. Чтобы обеспечить комфорт и безопасность воспитанников военно-морского училища, и жителей областного центра, администрацией Мурманска совместно с Северным флотом и Министерством обороны была проведена колоссальная работа. Городскими властями организован ряд мероприятий по благоустройству прилегающей территории. Для удобства внесены некоторые изменения в схему дорожного движения.

«Безусловно, филиал Нахимовского училища – большой подарок для заполярной столицы. Ведь первое, с чем ассоциируется наш город-герой – это Северный флот, – подчеркнул Сысоев. – Мурманск всегда славился подвигами морских офицеров и флотскими традициями. Уверен, это знаменательное событие навсегда останется в истории города».

АГМ