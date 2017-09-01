Праздник «Мурманск-город сладкоежек» отметили на центральной площади

МУРМАНСК/ 1 сентября/ БИ-ПОРТ – На площади Пять углов состоялся традиционный праздник «Мурманск-город сладкоежек», посвященный Дню знаний. Поздравить школьников пришли представители администрации города, педагоги, а также художественные коллективы заполярной столицы.
«Мы гордимся многочисленными победами наших школьников, – отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. – Мурманчане с честью представляют родной город на ученических олимпиадах, спортивных соревнованиях, культурных форумах. С праздником, дорогие ученики!».
Организаторы приготовили множество конкурсов с песнями, розыгрышами и вкуснейшим мороженым. Преподаватели и воспитанники Детской театральной школы развернули яркое театрализованное представление.
«Для каждого учителя – это особенный день. Мы рады встрече с нашими учениками после каникул, пусть новый учебный год будет полон успехов и открытий», – пожелала школьникам директор школы №5 Ирина Ускова.