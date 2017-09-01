Торжественная линейка в Мурманском педагогическом колледже

01 Сентября 2017 года, 16:55

МУРМАНСК/ 1 сентября – Мурманский педагогический колледж сегодня торжественно встретил первокурсников – здесь состоялась линейка, посвящённая началу нового учебного года.

Открыл мероприятие заместитель директора колледжа по воспитательной и социальной работе Сергей Юрьевич Казанцев. От имени администрации он поздравил ребят и девушек с Днём знаний и отметил, что для них этой осенью наступает очень важная пора – студенчество. «Впереди вас ждут новые знания и открытия, новые встречи, уроки и практика в школе и детском саду, научные, творческие и спортивные мероприятия. Это будет нелегкий, но интересный путь, по окончании которого вы получите диплом о профессиональном образовании», - сказал Сергей Юрьевич.

Новое поколение первокурсников приветствовали заведующие школьным и дошкольным отделениями Анжелика Борисовна Афанасьева и Надежда Владиславовна Пилипец. Они пожелали первокурсникам успехов в учёбе и общественной жизни, верных друзей, выразив уверенность в том, что студенты, поступившие в этом году в колледж, продолжат замечательные традиции образовательного учреждения и будут славить имя колледжа своими достижениями и победами.

Студенты старших курсов в качестве подарка для первокурсников подготовили музыкальное выступление. О начале нового учебного года возвестил первый звонок, после которого студенты приступили к занятиям по расписанию.