В Заполярье до +12º и небольшой дождь

МУРМАНСК/2 сентября/БИ-ПОРТ – В Заполярье сегодня облачная с прояснениями погода. Местами небольшой дождь. Ветер северный умеренный. Температура воздуха +7+12º.
Как обещают синоптики, 2 сентября под влиянием холодных воздушных масс и северного ветра на Кольском полуострове сохранится прохладная погода. Начиная с воскресенья и до середины следующей недели Мурманская область будет находиться под влиянием антициклона, формирующегося на севере Скандинавии. Антициклон, медленно смещаясь в восточном направлении, принесет в наш регион теплую, сухую погоду.
Сейчас в Мурманске +5º; Ветер: сз 4-6 м/с; Давление: 757 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 11 мкр/ч.