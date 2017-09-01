В Ковдоре ночью спасали автомобиль

02 Сентября 2017 года, 11:21

КОВДОР/2 сентября/БИ-ПОРТ – В 1:36 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании автомобиля по адресу: г. Ковдор ул. Коновалова у дома № 7.

В результате пожара обгорели электропровода под капотом автомобиля. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение: 5 человек личного состава и 2 единицы техники. Причины пожара устанавливаются.