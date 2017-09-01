Военные экологи собрали 310 тонн металлолома в Арктике

02 Сентября 2017 года, 13:26

РОССИЯ/2 сентября - Российские военные экологи собрали на острове Врангеля в Арктике 310 т металлолома, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

«Военнослужащие экологического взвода ВВО собрали, подготовили к отправке с острова Врангеля на материк 310 тонн металлолома. Для более эффективной работы подразделения при улучшении погодных условий с аэродрома Анадырь на остров Врангеля будет отправлен вертолет с двумя прессами и оборудованием для резки металла на борту», — сообщили в пресс-службе.

Военнослужащие применяют для работ прессы, генераторы, бензорезы, автомобили, автокран и двадцатифунтовые контейнеры.

До октября они планируют спрессовать около 600 т бочек от горюче-смазочных материалов.