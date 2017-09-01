На Украине введут биометрический контроль на границе

02 Сентября 2017 года, 15:30

УКРАИНА/2 сентября - На Украине официально вступило в силу решение о биометрическом контроле для иностранцев на границе с 2018 года. Соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко опубликован в правительственной газете «Урядовый курьер», передает РИА «Новости».

«Этот указ вступает в силу со дня его опубликования», — говорится в документе.

Президент Петр Порошенко подписал указ о введении биометрического контроля для иностранцев, пересекающих украинскую границу. В рамках процедуры биометрического контроля иностранцы, въезжающие на территорию Украины, будут сдавать отпечатки пальцев и фотографироваться.