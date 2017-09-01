Скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков

02 Сентября 2017 года, 16:32

РОССИЯ/ 2 сентября - Бывший мэр Владивостока и депутат Госдумы России двух созывов Виктор Черепков умер на 76-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» его бывший помощник Артур Гроховский.

«Мой близкий друг, мой учитель, мой первый руководитель. Человек с которого 12 лет назад началась моя карьера, ты формировал мое мировозрение, убеждения, воспитал ответственность и честность... Сердце разрывается от боли и горечи, что тебя больше нет... Светлая память мой дорогой кумир, спасибо за годы дружбы», — написал он.

Как сообщает «Интерфакс», Черепков скончался утром 2 сентября в Центральной клинической больнице Управления делами президента после продолжительной болезни.