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В мурманском морском торговом порту заработали новые очистные сооружения
 
 
 
 

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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » НОВОСТИ » Скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков
 
 
 
 
02 Сентября 2017 года, 16:32

Скончался экс-мэр Владивостока Виктор Черепков


РОССИЯ/ 2 сентября - Бывший мэр Владивостока и депутат Госдумы России двух созывов Виктор Черепков умер на 76-м году жизни. Об этом сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» его бывший помощник Артур Гроховский.

«Мой близкий друг, мой учитель, мой первый руководитель. Человек с которого 12 лет назад началась моя карьера, ты формировал мое мировозрение, убеждения, воспитал ответственность и честность... Сердце разрывается от боли и горечи, что тебя больше нет... Светлая память мой дорогой кумир, спасибо за годы дружбы», — написал он.

Как сообщает «Интерфакс», Черепков скончался утром 2 сентября в Центральной клинической больнице Управления делами президента после продолжительной болезни.

 

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