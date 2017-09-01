Очевидцев аварии просят обратиться в полицию

МУРМАНСК/2 сентября/БИ-ПОРТ – Сотрудники разыскивают очевидцев аварии, в которой пострадал ребенок.
«22 февраля в 19 часов 15 минут в районе д. 31а по ул. Капитана Маклакова на территории Октябрьского административного округа г. Мурманска произошел наезд автомобилем марки «Дэу Нексиа» на пешехода-девочку, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу», - говорится в сообщении.
Ребенок получил серьезные травмы.
Просьба очевидцев происшествия позвонить по телефонам 8 (815-2) 45-09-28, 45-79-16 или 8-921-156-92-27.