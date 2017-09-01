02 Сентября 2017 года, 15:40

МОСКВА/2 сентября - В Московской области на показательных выступлениях разбился самолет Ан-2, погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В пригороде Балашихи в субботу проводятся показательные полеты в связи с юбилеем выпуска первого самолета Ан-2. Во время одного из выступлений пилот не справился с управлением и на низкой высоте самолет столкнулся с землей», — сказал он.

Во время одного из выступлений пилот выполнял несколько трюков. Он делал фигуру пилотажа горка. В результате падения самолет разрушился на части и загорелся.

«Самолет упал на полосу перед зрителями, погибли два человека, находившиеся на борту», — сообщил источник.

Фото - Станислав Гончаров