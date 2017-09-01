В Мончегорске 62-летняя женщина «подарила» деньги мошенникам

02 Сентября 2017 года, 19:59

МОНЧЕГОРСК/2 сентября/БИ-ПОРТ - В Мончегорске местная жительница 1955 года рождения сообщила реквизиты своей банковской карты по телефону неизвестному, который представился сотрудником пенсионного фонда и пообещал перечислить ей компенсацию в размере 15 тысяч рублей. Вместо обещанных денег доверчивая женщина лишилась 4373 рублей.

В целях профилактики мошенничеств сегодня в официальной группе УМВД России по Мурманской области в социальной сети «ВКонтакте» размещено 10 постов о видах и способах мошенничеств, об основных способах защиты от виртуального обмана и от вирусных краж.