Полицейские подвели итоги операции «Быт»

03 Сентября 2017 года, 12:28

МУРМАНСК/3 сентября/БИ-ПОРТ – Полицейскими выявлено 40 преступлений, в том числе 4 по ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». С 14 по 23 августа текущего года в Мурманской области проведено оперативно-профилактическое мероприятие «Быт».

159 человек поставлено на учет, из них 61 – это граждане, освободившиеся из мест лишения свободы, но не вставших на учет в органы внутренних дел. Поставлены на учет 27 неблагополучных семей, в которых воспитываются несовершеннолетние дети. 30 человек, допускающих немедицинское употребление наркотиков, а также 41 человек, допускающий правонарушения в сфере быта.

В ходе отработки жилого сектора изъято 37 единиц гражданского оружия, а также 668 грамм наркотических веществ.

За выявленные правонарушения к административной ответственности привлечено 123 жителя Заполярья, состоящих на профилактических учетах, в том числе 53 – за грубые нарушения общественного порядка. 22 гражданам за данные правонарушения назначено наказание в виде административного ареста.

По инициативе сотрудников полиции в отношении 12 человек, проживающих на территории области, установлен административный надзор.

Стоит отметить, что во время оперативно-профилактического мероприятия «Быт» участковыми разыскано и задержано 33 человека, находящихся в розыске.