В Мурманской области до +17º

МУРМАНСК/3 сентября/БИ-ПОРТ – В Заполярье ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью +2+7°, днем+12+17º.
Как обещают синоптики, начиная с воскресенья и до середины следующей недели, Мурманская область будет находиться под влиянием антициклона, формирующегося на севере Скандинавии. Антициклон, медленно смещаясь в восточном направлении, принесет в наш регион теплую, сухую погоду.
Сейчас в Мурманске +11 º; Ветер: ю 3-5 м/с; Давление: 764 мм.рт.ст.; Уровень радиации: 11 мкр/ч.