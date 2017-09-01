В Японии объявили о помолвке принцессы Мако

03 Сентября 2017 года, 14:35

ЯПОНИЯ/3 сентября - Управление Императорского двора Японии официально объявило о помолвке внучки императора Японии Акихито принцессы Мако с бывшим однокурсником Кэем Комуро. Об этом сообщает газета «Майнити».

Перед объявлением о помолвке император Акихито провел церемонию, в ходе которой одобрил брак принцессы Мако и Комуро. Поскольку принцесса помолвлена с простолюдином, то она теряет все императорские титулы.

Комуро – бывший однокурсник Мако. Он учился вместе с ней в Международном христианском университете, а в настоящий момент работает в юридической фирме в Токио.

Впервые о планах японской принцессы выйти замуж за однокурсника стало известно в мае этого года.