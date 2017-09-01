Бизнесмен из Петербурга стал чемпионом мира среди курильщиков

03 Сентября 2017 года, 16:22

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/3 сентября - Бизнесмен из Петербурга завоевал титул чемпиона мира на соревнованиях по курению. Александр Шагай просидел в обществе сигары за столом с напитками больше трех часов.

Как сообщают организаторы мирового чемпионата по курению, с 1 по 3 сентября в хорватском Сплите собрались медлительнейшие из медлительнейших со всего мира. Им были предоставлены коробки с одинаковыми сигарами из доминиканского табака.

Каждая соучастница была обвязана соревновательным бантом – ленточкой, до которой курильщику необходимо добраться как можно позже. На обрезание и раскуривание игрокам давалось по минуте и паре спичек. Еще одним суровым лимитом являлась первая пятиминутка, в течение которой нельзя прикасаться к напиткам. Ну а потом – длительный марафон с нежными и аккуратными затяжками, чтобы сигара не потухала, но и тлела медленно. К исходу третьего часа битвы за круглым столом, белоснежная скатерть которого была усыпана пеплом и заставлена стаканами с благородными напитками, остался петербуржец Александр Шагай. Держа в пальцах небольшой обрубочек, он шел на мировой рекорд. «Мы так хотим, чтоб сигара не кончалась!» – болела за него русскоязычная публика.

Огонек добрался до соревновательного банта на отметке 3 часа 6 минут 15 секунд. Шагай получил поздравления, титул рекордсмена мира и кубок. Он выиграл чемпионат, ставший восьмым по счету, во второй раз.