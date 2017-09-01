Рейс авиакомпании «Нордавиа» прибыл в Мурманск с пятичасовой задержкой

04 Сентября 2017 года, 07:50

МУРМАШИ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – Прибытие рейса авикомпании «Нордавиа» из аэропорта Домодедово в Мурманск задержалось на пять часов. По расписанию самолёт должен был прилететь в 00:35, однако фактически борт прибыл в 5:25.

Ранее в диспетчерской службе аэропорта сообщали о задержке рейса до 3:20 в связи с поздним вылетом из аэропорта Домодедово.