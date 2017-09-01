Тёплая без осадков погода ожидается в Мурманской области

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – По данным Мурманского гидрометцентра 4 сентября на территории области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха +13+18 градусов.
На севере Баренцева моря наблюдается ветер южный, юго-западный 15-17 м/с.
По данным наблюдений на 1 сентября уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней летне-осенней межени на 5-60 см, на реках Поной и Умба - выше на 80-125 см. Температура воды на реках и водоёмах равна 9-14 градусов, на горных реках 5-6,5 градусов.
Температура воды в реке Кола 1 сентября равна 11 градусов.
Сегодня утром в Мурманске температура воздуха +6 градусов, ветер южный 3-7 м/с.