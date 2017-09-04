Дмитрий Руусалеп избавился от приставки и. о.

04 Сентября 2017 года, 08:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – Дмитрий Руусалеп назначен министром природных ресурсов и экологии Мурманской области. Соответствующее постановление подписала губернатор Марина Ковтун. 26 июня его назначили исполняющим обязанности главы природоохранного ведомства.

Руусалеп возглавлял комитет государственных закупок. Экологией ему пришлось заняться после скандала с бывшей главой регионального Минприроды Эльвирой Макаровой. Её уволили по решению антикоррупционной комиссии. Основанием к рассмотрению ситуации на заседании Комиссии послужило решение главы региона, принятое по материалам проверки достоверности и полноты сведений, представляемых лицами, замещающими государственные должности, и соблюдения ими установленных ограничений. Поводом для увольнения Макаровой могла послужить серия публикаций в СМИ, в которых ей приписывали участие в дачном некоммерческом партнёрстве «Родничок», а также выделение этому ДНП земельного участка в охраняемой лесной зоне.

Через несколько дней после снятия с должности против Эльвира Макаровой было возбуждено уголовное дело по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.