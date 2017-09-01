«ТГК-1» и «Мурманская ТЭЦ» посадили в Мурманске 350 деревьев

04 Сентября 2017 года, 11:00

МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ - «ТГК-1» и «Мурманская ТЭЦ» приняли участие в ежегодной акции по озеленению Мурманска «Зеленый рекорд». 1 сентября энергетики совместно с Клубом родителей детей-инвалидов «Надежда» высадили саженцы сирени и спиреи. На месте зарослей крапивы появилась обустроенная зеленая зона.

2 сентября на Южной котельной энергетики провели экологический субботник для учеников школы № 31. Юные гости познакомились со станцией и узнали, как в их дома и классы приходит тепло. Под руководством мурманского художника Екатерины Панфиловой школьники создали полотно, на котором вырос зеленый город.

«Магия творчества позволяет создать яркий и цветущий мир вокруг нас за считанные минуты. Рисуя, мы учимся воплощать свои мечты. Немного больше времени и усердия требуется, чтобы посадить цветы или дерево, благоустроить площадку во дворе. Главное понять, что желание творить и что-то менять к лучшему не имеет границ, все в наших руках», — отметила Екатерина Панфилова.

Школьники и энергетики поставили свой «зеленый рекорд» и высадили 100 кустов шиповника в сквере на пр. Кольский. Новые саженцы заполнили место прогулок и отдыха мурманчан зеленью и уже будущей весной будут радовать горожан яркими цветами.

«Мы любим свой город, и, конечно же, хотим делать его красивее. Забота об экологии должна выражаться в первую очередь в реальных действиях. Сегодня на Мурманской ТЭЦ реализуются значимые экологические проекты по созданию системы закрытого слива мазута и строительству очистных сооружений, что несомненно улучшит экологическую обстановку в Мурманске», — отметил исполнительный директор ПАО «Мурманская ТЭЦ» Владимир Комаров.

Суммарно в разных местах города в рамках акции «Зеленый рекорд» «ТГК-1» и «Мурманская ТЭЦ» высадили 350 саженцев. Все растения адаптированы к природно-климатическим условиям Заполярья.