Северный флот доставил в Арктику более 200 тонн продовольствия

04 Сентября 2017 года, 11:18

РОССИЯ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – Более 200 тонн продовольствия, вещевого имущества, а также 700 тонн строительных грузов доставил на остров Котельный теплоход «Капитан Данилкин» Мурманского морского пароходства.

Теплоход действует в интересах Северного флота. Судно прибыло к острову несколько дней назад, экипаж приступил к выгрузке.

На борту судна также находятся 86 двадцатитонных контейнеров, которые предназначены для перевозки металлолома, подготовленного к утилизации экологическим взводом Северного флота. Североморцы собрали и спрессовали более 15 тысяч 200-литровых бочек из-под нефтепродуктов.Спрессованные бочки будут уложены в привезённые морские транспортные контейнеры, которые доставит на материк теплоход «Капитан Данилкин» обратным рейсом.

За прошлые годы с острова Котельный было вывезено около 1600 тонн металлолома, в этом году планируется вывезти более 800 тонн.