«Чистые берега»: волонтеры «Русской аквакультуры» собрали почти 10 тонн мусора на пляже реки Ура

04 Сентября 2017 года, 11:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ - 2 сентября волонтеры экологического проекта «Чистые берега», организатором которого выступила рыбоводная компания «Русская аквакультура», провели акцию по уборке мусора на пляже реки Ура.

Разбитые мангалы, пустые бутылки и прочие отходы в количестве почти 10 тонн участники проекта собрали за пять часов работы. Затем весь мусор в мешках был перенесен через лес к месту, куда смог подъехать мусоровоз, то и дело рискующий застрять в песке.

«Собрать мусор – полдела, но нести его на своих плечах сотни метров, рискуя каждую минуту скатиться с отвесной тропинки, значительно тяжелее. Очень хочу, чтобы после нашего субботника, все мы стали более сознательными. Чистота зависит от нас самих», - сказал Сергей Тимофеев, волонтер проекта.

Вещественные доказательства пикников, тусовок и прочих праздничных посиделок были погружены на мусоровоз, и благополучно вывезены на полигон ТБО.

В этом году пляж Ура-Губы не раз привлекал внимание общественности тревожными сообщениями из социальных сетей о массе бытовых отходов, оставленными отдыхающими.

Экологический рейд 2 сентября – очередное корпоративное мероприятие по защите окружающей среды Кольского полуострова, - говорят представители компании.

«Формирование экологической культуры должно строиться на живых примерах. «Чистые берега» - это реальные дела, которые объединяют людей разного возраста и социального статуса - всех кому не безразлично будущее природы Кольского полуострова», - подчеркнул Игорь Пономарев, руководитель администрации «Русской аквакультуры».

Проект «Чистые берега» от рыбоводного холдинга ПАО «Русская аквакультура» посвящен году Экологии в России. Первой акцией стала уборка территории прилегающей к поселку Ура-Губа 30 июня.

Поселок, рядом с которым в морской акватории локализованы платформы по выращиванию атлантического лосося, находится в зоне производственной деятельности компании и, потому занимает особое место в социальной политике рыбоводов.

Как заявили в компании, мероприятия по очистке побережья от мусора, не ограничатся летним периодом и будут продолжаться, столько, сколько позволят погодные условия. В настоящее время, мы уточняем, где будет проведен очередной экологический рейд, - отметили в «Русской аквакультуре».