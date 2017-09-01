Десятитысячный посетитель побывал на борту БПК «Североморск»

04 Сентября 2017 года, 12:00

ДУДИНКА/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – 14-летняя местная жительница стала юбилейным, десятитысячным посетителем БПК «Североморск», который на протяжении двух недель был открыт для экскурсий граждан в порту Дудинка.

Из рук командующего Кольской флотилией разнородных сил Северного флота вице-адмирала Олега Голубева школьница получила памятный сертификат о данном событии, а также книгу о корабле и вымпел.

БПК «Североморск» впервые в истории флота поднялся вверх по течению реки Енисей и зашёл в Таймырский порт Дудинка. За время стоянки в порту на его борту в рамках военно-технического форума «Армия-2017» были организованы выставки современного вооружения и обмундирования.