Прибыль организаций Мурманской области снизилась за полгода на 11%

04 Сентября 2017 года, 12:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – Сальдированный финансовый результат организаций Мурманской области в I полугодии 2017 года снизился на 11,1% и составил на конец отчётного периода 29,9 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Мурманскстата. Наибольшее снижение отмечено по видам экономической деятельности «Обрабатывающие производства», «Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха».

В январе-июня компании получили 32,2 млрд рублей прибыли и 2,23 млрд убытка. В общем количестве организаций доля убыточных составила 39,7%. В городском округе город Полярные Зори, Печенгском, Терском муниципальных районах более 60% организаций в их количестве по соответствующему муниципальному образованию были убыточными.