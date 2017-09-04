В Санкт-Петербурге появится музей истории Северных конвоев

04 Сентября 2017 года, 18:55

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – В августе следующего года в Санкт-Петербурге откроется крупнейший в мире музей истории Северных конвоев, сообщает ТАСС

За год до официального открытия, музей посетили ветераны конвоев из России, Великобритании, США, Франции и Канады, которые вместе отметили 76-ю годовщину прихода в Архангельск первого союзного конвоя «Дервиш».Первая очередь музея, расположившаяся на площади 600 кв. м, откроется 31 августа 2018 года, в 77-ю годовщину прихода «Дервиша». Музей будет работать на базе Морского колледжа Государственного университета морского и речного флота имени С. О. Макарова.

«Музей будет современным и интерактивным, мы хотим сделать так, чтобы, войдя в помещение, дети и взрослые могли почувствовать себя в центре тех событий. Там будут тренажеры, благодаря которым посетители окажутся на качающейся палубе корабля, куда с воздуха падают бомбы, над ним кружат самолеты", - отметил руководитель рабочей группы музея истории Северных конвоев Владимир Соломонов.

Тренажеры будут аналогичны тем, которые применяются в учебном процессе «Макаровки». Свою коллекцию музей собирает за счет добровольных пожертвований от семей моряков.

Путь Северных конвоев лежал в Мурманск и Архангельск мимо Гебридских и Фарерских островов в 300 км от оккупированной. Маршрут был опасен из-за прохождения вблизи баз немецкой авиации, подводного и надводного флотов, а также по причине преобладающей в этих водах плохой погоды.

Напомним, недавно Владимир Путин подписал указ о награждении медалью Ушакова 47 подданных Великобритании, принимавших участие в Арктических конвоях.