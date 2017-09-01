Отсутствие инфраструктуры и плохая погода тормозят развитие Севморпути

04 Сентября 2017 года, 13:30

РОССИЯ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – Неразвитая инфраструктура, сложные погодные условия, отсутствие регулярной авиаразведки тормозят развития Северного морского пути. Об этом рассказал директор департамента флота «Дальневосточного морского пароходства» Владимир Чабров.

В качестве примера он привел порт Певек, где из-за нехватки причалов и недостаточной глубины порта возникают сложности с заходом судов и организацией погрузо-разгрузочных работ, в связи с чем скапливается очередь из судов, ожидающих обработки. Также развитие судоходства в Арктике сдерживают сложные и порой непредсказуемые природные условия, процессы формирования ледяного покрова, ограниченная достоверность гидрометеорологической информации в Арктике и отсутствие регулярной авиаразведки, доступной рядовому судовладельцу.

Чабров отметил, что структура того, что завозят на Северный морской путь, практически не меняется, пишет ТАСС. В основном этого это углеводородное сырьё: нефть, уголь и газ.