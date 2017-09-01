Сергей Шнуров посетил Мурманский художественный музей

04 Сентября 2017 года, 13:45

МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – Известный российский исполнитель, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров посетил Мурманский областной художественный музей. Накануне артисти давал концерт в городе-герое.

Шнуров посетил выставку Юрия Люкшина «Коты для умножения доброты» в рамках съёмок выпуска телепроекта «Главный котик страны». Кроме того он стал гостем мастер-класса для детей, где оставил автограф и нарисовал кота.

Выпуск передачи из мурманского музея выйдет на Первом канале 10 сентября в 12:20.