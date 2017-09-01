Большие лётные планы «Сибири»

04 Сентября 2017 года, 14:00

МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – Авиакомпания «Сибирь» (торговая марка S7 Airlines), которая приступила к выполнению регулярных рейсов из Мурманска в Москву, сообщила о готовности развивать мурманское направление.

«S7 Airlines предлагает мурманчанам удобные трансферные рейсы через Домодедово, которые выполняются как нашей авиакомпанией, так и партнёрами по альянсу OneWorld. Сейчас из Москвы выполняется три «разлёта» – утренний, дневной и вечерний», – рассказал «Би-порту» генеральный представитель авиакомпании S7 Airlines Александр Ларин. По его словам, трансферные рейсы чаще удобнее и дешевле прямых и для перевозчиков, и для пассажиров.

В 2016 году авиакомпания S7 Airlines перевезла свыше 13 млн пассажиров. «В нынешнем году мы планируем увеличить пассажиропоток в том числе и за счёт открытого мурманского рейса – если загрузка рейсов будет такой же, как сейчас (почти 100%, – прим. ред.), то можно смело говорить о реализации наших планов, один из которых – увеличение частоты полётов в Мурманск», – отметил г-н Ларин.

«Открытие рейса Мурманск – это наш вклад в раскрытие потенциала Кольского края. Прежде всего – это увеличение туристического потока. Мы даём возможность жителям страны и всего мира увидеть красоту природы Кольского края, Северные сияния, реки и озёра. Помимо туризма, новый рейс может способствовать привлечению новых инвесторов в экономику Мурманской области», – уверен генеральный представитель авиакомпании S7 Airlines.

«Мы возлагаем большие надежды на то, что авиакомпания S7 Airlines зайдёт на ежедневную частоту, что будет несомненным плюсом для жителей области. Компания отличается регулярностью пассажирских перевозок, высоким уровнем сервиса, поэтому хочу пожелать всем нам успехов и добро пожаловать в Мурманск», – поприветствовал нового перевозчика генеральный директор ПАО «Аэропорт Мурманск» Андрей Осипов.

Как удалось выяснить «Би-порту», авиакомпания уже рассматривает возможность увеличения частоты полётов в Мурманск. Кроме того, ведутся переговоры об открытии двух еженедельных рейсов из Пулково в Хибины (с 1 апреля 2018 года), а также об открытии рейса из Северной столицы в Мурманск (с марта будущего года).

Фото - Т. Габидуллина