Шесть человек пострадали на дорогах области за выходные

04 Сентября 2017 года, 14:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ - За минувшие трое суток на территории Мурманской области зарегистрировано 4 дорожно-транспортных происшествий, в которых 6 человек получили травмы различной степени тяжести.

1 сентября около 8:10 на улице Подгорная водитель, управляя автомобилем «Форд», неправильно выбрал дистанцию до впереди идущего транспортного средства «Митсубиси» и допустил с ним столкновение. В результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля «Форд» обслужен амбулаторно.

3 сентября около 3:20 на проспекте Кольском водитель автомобиля «Мерседес» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с транспортным средством «Опель». В результате ДТП 64-летний водитель автомобиля «Опель» обслужен амбулаторно.

3 сентября около 5:10 в Снежногорске водитель, управляя автомобилем «Фольксваген» потерял контроль над управлением транспортного средства, допустил наезд на бетонное дорожное ограждение с последующим опрокидыванием автомобиля в кювет. В результате ДТП трое пассажиров автомобиля «Фольксваген» доставлены в медицинское учреждение.

3 сентября около 15:40 на 1 км автоподъезда к Мурманску водитель, управляя транспортным средством «Хундай», потерял контроль над управлением транспортного средства и допустил съезд в правый кювет по ходу движения. В результате ДТП 77-летняя пассажирка автомобиля «Хундай» доставлена в медицинское учреждение.