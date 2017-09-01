Минтранс определяет перечень вещей, которые можно брать в самолет бесплатно

04 Сентября 2017 года, 14:15

РОССИЯ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – Межведомственная рабочая группа, созданная по распоряжению Министерства транспорта, готовит законопроект о правилах провоза багажа при авиаперелетах. Цель документа — дать юридическое обоснование понятию «ручная кладь» и ввести его в правовое поле, а также определить перечень предметов, которые можно перевозить бесплатно.

Как сообщил «Известиям» член рабочей группы от Совета Федерации сенатор Александр Башкин, после принятия нового законопроекта любой пассажир, даже обладатель самого дешевого билета без багажа, сможет пронести на борт самолета 5 кг ручной клади.

«В нормативах Минтранса, которые действуют до сих пор, речь идет о том, что каждая авиакомпания обязана принять к бесплатной перевозке не менее 10 кг багажа, включая вещи, находящиеся при пассажире. Это давало возможность авиакомпании лавировать, — пояснил сенатор. — По новым нормам каждый пассажир будет иметь право внести в самолет не менее 5 кг ручной клади. Плюс некий перечень предметов, необходимых в полете или сразу после полета, которые не взвешиваются и не суммируются. Какие это будут предметы, еще не решено».

Заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, который также входит в рабочую группу Минтранса, сообщил, что при принятии поправок будут максимально учтены требования пассажиров, касающиеся предметов, бесплатных для провоза и не включенных в ручную кладь.

«При этом остаются опасения, что регулирование размеров и ограничений по весу сделает эту норму нерабочей. Когда размер портфеля или рюкзака будет принят авиакомпаниями таким образом, что существующие размеры будут ниже стандартных параметров для этих предметов. Также вызывают вопросы относительно провоза телефона. Согласно поправкам его можно будет провозить только в ручной клади или в сопутствующих вещах (портфель, рюкзак), которые бесплатны для провоза. Может возникнуть ситуация, когда у пассажира не будет иных вещей, куда можно убрать телефон, и за его провоз придется платить», — пояснил Зотов.