Инфляционные ожидания россиян показали исторический минимум

04 Сентября 2017 года, 14:35

РОССИЯ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – Инфляционные ожидания россиян в августе снизились до минимального уровня за всю историю — 9,5% в годовом измерении, сообщил Банк России.

Инфляционные ожидания населения — один из важнейших индикаторов, на которые ориентируется ЦБ при принятии решений по денежно-кредитной политике, в том числе об уровне ключевой ставки. Показатель фиксирует, какую инфляцию ожидает население. От него зависит и реальная инфляция, ведь участники экономики закладывают в цены свои ожидания.

«Снижение инфляционных ожиданий в августе связано не только с нормализацией конъюнктуры на рынке овощей и фруктов, но и с увеличением доли продуктов потребительской корзины с устойчивой ценовой динамикой и годовыми темпами роста вблизи цели по инфляции в 4%», — пояснил «Известиям» заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБ Андрей Липин.

Снижение инфляционных ожиданий в августе происходило параллельно с улучшением материального положения граждан. По данным ЦБ, доля россиян, считающих, что финансовое положение семьи за последний год улучшилось, с начала года выросла с 10 до 12%, а доля тех, кто отметил ухудшение, снизилась с 38 до 32%. Больше стало заявивших о его стабильности — их число выросло с 51 до 55%.

Снижение инфляционных ожиданий до исторического минимума может быть сигналом для понижения ключевой ставки, которая сейчас находится на уровне 9%. При снижении этой ставки происходит падение всех ставок в стране — кредитных и депозитных.