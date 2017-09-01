АО «Апатит» поздравило с Днем знаний школы Кировска, Апатитов и Терского берега

04 Сентября 2017 года, 15:00

КИРОВСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ - 1 сентября 2017 г. АО «Апатит» поздравило с Днем знаний школы городов Кировск, Апатиты и Терского берега. Представители цехов и дочерних организаций АО «Апатит» - шефы образовательных учреждений - присутствовали на торжественных линейках. Каждый первоклассник, а их в этом году 1060 человек, получил подарок и поздравление с Днем знаний от администрации АО «Апатит».

В школе №5 г. Кировск и в школе №5 г. Апатиты состоялись праздничные линейки для учащихся «ФосАгро-классов».

«Мы поддерживаем ребят, которые хотят учиться, получать новые знания, особенно тех, кто в будущем планирует выбрать профессии, необходимые в компании «ФосАгро». Наша компания успешно и уверенно развивается и мы всегда рады видеть в рядах наших дружных коллективов в Череповце, Кировске, Волхове, Балаково молодых специалистов», - поздравил учащихся заместитель директора по персоналу обособленного подразделения АО «ФосАгро-Череповец» в г. Кировске Дмитрий Мартынов:

К работе в «ФосАгро-классах» привлечены педагоги высшей квалификации и преподаватели ВУЗов. Кроме того, будут проводиться встречи учащихся и представителей ВУЗов, в которые ребята смогут поступить по направлению «ФосАгро».

«Мы постоянно ощущаем поддержку «ФосАгро». Благодаря компании дети приняли участие в очных этапах олимпиад, проводимых Санкт-Петербургским и Московским горными университетами, побывали на экскурсиях в самых престижных вузах страны, познакомились с особенностями учебного процесса. Участие в конкурсах, тренингах, конференциях, встречи с сотрудниками компании «ФосАгро», экскурсии на предприятие, всё это способствовало развитию и профессиональному самоопределению наших выпускников», - сказала Марина Ишинбаева классный руководитель и преподаватель физики в «ФосАгро-классе».

В 2017 году 51 выпускник закончил обучение в «ФосАгро-классах» городов Кировск и Апатиты, при этом 55% выпускников поступили в высшие учебные заведения на технические и 45% на гуманитарные специальности. Два выпускника из школы №5 города Кировска поступили в Санкт-Петербургский Горный университет по целевому набору. Основные специальности, которые выбирают выпускники: химическая технология, электроэнергетика и электротехника, теплоэнергетика и теплотехника, строительство, информационные технологии, прикладная геология.

Станислав Арешин, выпускник школы №15 г. Апатиты: «Я горжусь тем, что учился в «ФосАгро-классе». Это позволило мне еще в школе узнать, что такое реальное производство, корпоративный дух. Спасибо «ФосАгро» за то, что в течение двух лет проведена огромная организационная работа, благодаря которой мы, ученики, могли успешно применять наши навыки в олимпиадах и конференциях на городском, региональном и всероссийском уровне. И думаю, главное, чем ученик может выразить свою благодарность – применить полученные в школе знания и стать успешным в жизни. Обещаю в будущем не растерять, а приумножить результаты труда, чтобы моя малая родина могла мной гордиться».