Тысячи Мурманчан приняли участие в акции «Зеленый рекорд»

04 Сентября 2017 года, 15:30

МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – Несколько тысяч жителей областного центра приняли участие в акции по озеленению Мурманска.

В акции участвовали городские власти, сотрудники организаций, предприятий и просто неравнодушные горожане. Новые растения появились во всех округах города: в скверах, на территории образовательных учреждений и вдоль дорог. Всего высажено около пяти тысяч деревьев и кустарников.

«С каждым годом все больше Мурманчан принимают участие в озеленении родного города, активно присоединяются к акции сотрудники крупных городских предприятий» – отметил глава администрации Мурманска Андрей Сысоев.

Отметим, акция «Зеленый рекорд» организована по инициативе городских властей в рамках комплексной программы «Мурманск – город чистоты».