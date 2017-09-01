За истекшие выходные на дорогах области зарегистрировано 2520 нарушений ПДД

04 Сентября 2017 года, 15:05

МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – При надзоре за дорожным движением, в том числе с применением автомобилей скрытого патрулирования, за прошедшие трое суток сотрудниками ГИБДД выявлено 2520 нарушений Правил дорожного движения.

102 нарушения допущено пешеходами, 29 – несовершеннолетними участниками дорожного движения, за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержаны 23 водителя.

Выявлено 11 нарушений, которые связаны с выездом на полосу встречного движения. С помощью приборов автоматической фиксации выявлено 1455 нарушений ПДД. 12 водителей были задержаны за неуплату административных штрафов.

Всего было оформлено 101 столкновение с материальным ущербом, без пострадавших.