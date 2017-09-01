Российские и норвежские пограничники провели совместные учения в Баренцевом море

04 Сентября 2017 года, 15:15

РОССИЯ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – В Баренцевом море сегодня состоялись совместные российско-норвежские учения. В них были задействованы пограничный сторожевой корабль 1 ранга проекта 22100 «Полярная Звезда» Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району и корабль Береговой охраны Норвегии «Баренцхаф». В рамках учения российские и норвежские пограничники успешно отработали совместные действия по тушению пожара на морском судне, а также по поиску и спасанию терпящих бедствие на море.

По завершению учений, оба корабля прибыли в Мурманск, где начался неофициальный визит корабля Береговой охраны Королевства Норвегии «Баренцхав» и делегации Главного оперативного командования Вооруженных сил Норвегии.

Первый день визита традиционно начался с отдания почестей советским воинам оборонявшим Заполярье от немецко-фашистских захватчиков, а также морякам и пограничникам, отдавтшим свои жизни при защите Арктических рубежей. Участники российской и норвежской делегаций возложили цветы к памятникам «Пограничникам Арктики» и «Защитникам Заполярья».

Программа трехдневного визита предусматривает проведение совместного заседания, посвященного организации совместного контроля промысла водных биологических ресурсов в Баренцевом море. Ключевой вопрос повестки - оперативный обмен информацией о нарушении правил рыболовства, а также об угрозах безопасности в морских пространствах.