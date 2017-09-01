Колэнерго акцентирует внимание на правилах электробезопасности в связи с началом учебного года

04 Сентября 2017 года, 15:45

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ - Сотрудники филиала ПАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» (входит в группу компаний «Россети») обращаются к взрослым и детям с убедительной просьбой соблюдать элементарные правила электробезопасности.

При нахождении вблизи энергетических объектов обращайте внимание на предупреждающие знаки и плакаты, не заходите за ограждения и внутрь объектов повышенной опасности.

Запрещается: приближаться к электроустановкам и оборванным проводам, ближе чем на 8 м; влезать на опоры воздушных линий электропередачи; крыши домов и строений, где имеются электрические провода; набрасывать проволоку и другие предметы на линии электропередачи.

Также нельзя разжигать костры, складировать под проводами линий электропередачи какие-либо предметы, тем более легковоспламеняющиеся; ловить рыбу в непосредственной близости линий электропередачи.

Будьте бдительны и осторожны! Берегите свою жизнь и жизнь ваших детей.