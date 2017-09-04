Белые шары в память о жертвах Беслана

04 Сентября 2017 года, 16:00

МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ - В Мурманском педагогическом колледже состоялась памятная акция «Помним Беслан», приуроченная к Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Акция проходит в колледже ежегодно и направлена на воспитание у молодежи патриотизма, уважения к людям других национальностей и вероисповедания.

Сегодня студенты всех курсов собрались перед зданием Мурманского педагогического колледжа, чтобы вспомнить страшные события, которые произошли 13 лет назад, и почтить память погибших. «Мы выражаем нашу скорбь и боль о погибших, наш протест против террора, нашу надежду на то, что люди мира смогут не допустить разрастания этого преступного безумия», - такими словами начался памятный митинг.

К будущим учителям и воспитателям обратился заместитель директора колледжа по воспитательной и социальной работе Сергей Юрьевич Казанцев. «Важно помнить, что с терроризмом следует не только и не столько бороться, сколько предупреждать его возникновение. Нужно быть внимательными, пресекать все попытки пропаганды террористических идей и проявления экстремизма», - подчеркнул он в своём выступлении. Он напомнил об общей задаче преподавателей и их будущих коллег воспитать у подрастающего поколения гуманное отношение к окружающим, чувство толерантности и уважения к культурным особенностям всех народов.

В память о всех погибших во время террористических актов в небо были запущены белые воздушные шары и объявлена минута молчания.