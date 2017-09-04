Выставка о космосе откроется в Мончегорске

04 Сентября 2017 года, 16:30

МОНЧЕГОРСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мончегорском городском центре культуры с 16 сентября по 4 октября пройдет выставка «Спутник над Мончегорском. Космос в работах художников XXI века».

Проект посвящён двум крупным юбилеям в «космической» области и проходит в дни празднования 80-летия Мончегорска. Выставка организована при поддержке Московского музея современного искусства, компании «Норникель», а также при участии администрации города и Госкорпорации «Роскосмос».

Выставочный проект стартует в канун важной юбилейной даты: 17 сентября исполняется 160 лет со дня рождения Константина Эдуардовича Циолковского – основоположника космонавтики, великого русского учёного и изобретателя в области аэродинамики. 4 октября – точная дата запуска первого искусственного спутника Земли; 60-летие начала космической эры отмечается по всей стране.

Экспозиция включит около 60 работ на тему космоса, исполненных в XXI веке. Это художественная интерпретация отношения современных авторов к полётам, небу, космосу, вселенной, образам космонавта, спутника, знаменитых учёных и конструкторов. Работы различны по творческому воплощению и по смысловому восприятию.

К участию в выставке привлечены авторы из разных городов России и зарубежья. Кроме того, в проекте принимают участие художники региона, в том числе мончегорцы: Виктор Краснослободцев, Андрей Лежов, Дарья Черненко иЕвгений Шнейдер.

Выставка станет продолжением проекта, исследующего трансформацию образов космонавта и космоса в работах современных художников, который был проведён сначала в Московском музее современного искусства («К полёту готов?», 2014), а затем – в Норильской художественной галерее («Космический десант», 2016).

«Я рад, что выставка продолжает путешествовать по России, и в этом 2017 году её дополненный и естественным образом обновленный формат увидят жители Мончегорска. Образ космоса менялся от безудержной романтики времен первых полетов к печальному безразличию позднесоветского периода. В наше время отношение к космосу колеблется от иронически-философских до уважительно-ностальгических чувств. Однако космос всегда являлся живым воплощением мечты, а покорение космоса отражает историю надежд десятков поколений и светлой веры в будущее», – отметил Василий Церетели, исполнительный директор Московского музея современного искусства.

Выставка откроется 15 сентября в 17:00.