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Главная » НОВОСТИ » Скандальную лестницу на Северном проезде снова будут ремонтировать
 
 
 
 
04 Сентября 2017 года, 15:40

Скандальную лестницу на Северном проезде снова будут ремонтировать


МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ - Сегодня глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев в рамках работы с обращениями граждан, проверил состояние лестницы, идущей от дома № 23 по улице Папанина к Северному проезду. Жалобы на эту лестницу поступают не первый раз. Последний раз такая поступила 25 августа во время личного приема главы администрации. Состоянием лестницы недовольны жильцы дома №16, которые пользуются ею регулярно для спуска к маршрутам общественного транспорта и в центр города.

Капитальный ремонт этой лестницы выполнялся в 2015 году, однако качество работ не устроило, ни граждан, ни заказчика, и по решению суда подрядчик должен был устранить дефекты покрытия площадок и ступеней лестницы в полном объеме и за собственный счет. Лестницу пытались подремонтировать в августе 2016 года, но результат был неутешительным.

«Даже невооруженным взглядом видно, что качество покрытия на этой лестницу не соответствует никаким требованиям. На ступенях накапливается вода, есть вопросы к пандусам. Есть в нашем городе такие микрорайоны, где лестница является единственной транспортной связью, и социальная значимость именно этого участка очень высока. Конечно, нужно все переделать так, чтобы людям было удобно», - сказал Андрей Сысоев.

Он отметил, что на сегодняшний день принято решение через соответствующие процедуры найти другого исполнителя и уже в судебном порядке взыскивать с нерадивого подрядчика те средства, которые были выплачены в качестве аванса.

Городские власти уделяют особое внимание ремонту лестниц и пешеходных связей на территории Мурманска. Первоочередную роль в выборе объектов и составлении графика ремонтов играют обращения и пожелания граждан. За последние шесть лет в Мурманске отремонтированы 83 городские лестницы.

 

 

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