Финская компания разработает для Атомфлота проект газового ледокола

04 Сентября 2017 года, 17:00

РОССИЯ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – ФГУП «Атомфлот» заказал у финской компании Aker Arctic Technology разработку концептуального проекта линейного ледокола, работающего на сниженном природном газе. Соответствующий документ опубликован на сайте закупок Госкорпорации Росатом.

Необходимость разработки и последующего строительства серии из трёх или четырёх ледоколов продиктована растущим спросом на ледокольные услуги в акватории Северного морского пути. Как отмечается в обосновании закупки, строящиеся в настоящее время атомные ледоколы проекта 22220 по мере ввода в эксплуатацию будут замещать отработавшие ресурс ныне действующие атомные ледоколы. Однако это не позволит Атомфлоту в ближайшей и среднесрочной перспективе расширить бизнес и улучить производственные показатели.

«Строительство новых единиц ледокольного флота позволит преодолеть данное ограничение и увеличить объем заказчиков, с одной стороны, а также диверсифицировать портфель заказов, с другой», - говорится в сопроводительной справке.

Сжиженный природный газ в качестве основного топлива выбран не случайно. Ледоколы планируется использовать в Обской губе и Карском море в непосредственной близости от порта Сабетта и терминала СПГ. Это позволит оперативно бункеровать ледоколы в месте оказания услуг и существенно снизит стоимость топлива.

Aker Arctic Technology в качестве разработчика были выбраны по причине наличия соответствующего опыта. Компания должна представить проект до 10 октября 2017 года. На эти цели Атомфлот готов потратить 2,49 млн рублей из собственных средств.

Планируемая ширина нового ледокола - около 32 метров, максимальная осадка 8,5 метра. Запасы сжиженного газа на ледоколе должны составлять около 10 тысяч кубометров. Ледокол будет способен к автономности в течение 20-25 суток. Судно должно обладать ледовым классом Arc8, то есть способным к работе в сплоченных однолетних и двухлетних арктических льдах при их толщине до 2,1 метра в зимнее-весеннюю навигацию и до 3,1 метра в летнее-осеннюю.