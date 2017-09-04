В России растет количество долгожителей

04 Сентября 2017 года, 17:30

РОССИЯ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – По информации Росстата, с января 2016 по январь 2017 года количество долгожителей (100 лет и больше) в России увеличилось на 923 человека и достигло 15 704 человек (с 2014 по 2015 год рост был на 600 человек). Большинство из долгожителей — женщины (12 тысяч) и почти все (9 тысяч) живут в городе.

Доктор исторических наук, профессор факультета глобальных процессов МГУ Андрей Коротаев рассказал «Известиям», что увеличение количества долгожителей вполне закономерно. Устойчивый рост продолжительности жизни в России наблюдается с 2005 года.

«Это связано прежде всего с развитием медицины. Очевидно, что технологии в последние годы шагнули далеко вперед. Достигнуты серьезные успехи по снижению смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Создаются всё более эффективные медицинские препараты, направленные на борьбу с онкологическими заболеваниями, что для людей старшего возраста особенно важно», — пояснил профессор.

В Министерстве здравоохранения сообщили, что за 2016 год средняя продолжительность жизни россиян увеличилась на 0,5 года, впервые достигнув 72 лет. Смертность детей снизилась на 12,5%, трудоспособного населения — на 3,3%, пожилых людей — на 0,8%.

Вклад в увеличение продолжительности жизни внесло снижение младенческой смертности, которая сократилась в 2016 году на 7,7%, а за пять последних лет — более чем на 30%. Снижение материнской смертности составило 20% и 48% соответственно.

В ведомстве также отметили, что самая эффективная мера — профилактика заболеваний. Так, охват населения вакцинацией от гриппа за 10 лет увеличился на 19%. Распространенность курения за два последних года снизилась на 16%. А в ходе диспансеризации в 2016 году 55% злокачественных новообразований были выявлены на ранней стадии.

В целом среди всех возрастов к началу 2017 года на 1000 мужчин приходилось 1157 женщин. Численное превышение женщин в составе населения начинается с 31 года и с возрастом увеличивается. Эксперты объясняют эту ситуацию высоким уровнем ранней смертности мужчин.