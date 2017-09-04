«Арктик Трофи»: за первое место бьются апатитчане и москвичи

04 Сентября 2017 года, 17:15

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – Второй день на северном бездорожье проходят легендарные состязания «Арктик Трофи», в которых участвуют 13 экипажей. Лидируют четыре команды: «Темная лошадка» из Апатитов, «Нимал» и «Экипаж 14» из Москвы (обе представляют чемпионы России) и российско-норвежский дуэт «Викинг».

Накануне в Кандалакше стартовал первый этап. По его итогам первыми финишировали апатитчане, с незначительным отрывом за ними прибыли «Викинг» и москвичи. Сегодня состоялся второй этап, в котором столичные команды отвоевали первое и второе места. Организаторы отмечают редкую для трофи-рейдов деталь: все участники укладываются в зачетное время, а это значит, что серьезных повреждений автомобилей еще не было. Любая поломка в пути может украсть на ремонт много часов, кардинально изменив список лидеров.

Как и прошедшую ночь, предстоящую участники проведут в лесу, а завтра продолжат гонки. Их ожидают еще четыре дня состязаний и еще четыре протяженных, почти непроходимых участка на пути к берегу Баренцева моря.

«Арктик Трофи» стартовала 3 сентября в Кандалакше. В этом году за ней можно следить в режиме реального времени. В гонке принимают участие четыре многократных чемпиона России по трофи-рейдам.