Как «Ленинград» и «Почта России» спасли движение в центре Мурманска

04 Сентября 2017 года, 16:28

МУРМАНСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – В Мурманске с успехом прошёл концерт группировки «Ленинград» – судя по обилию фотографий в соцсетях, творчество Сергея Шнурова мало кого оставило равнодушным. Но пока со сцены Ледового гремели хиты, рядом с ареной происходило масса событий.

Чтобы увидеть Сергея Шнурова, многие жители Мурманска (да и области) приехали на концерт на личном авто. И чем меньше оставалось времени до начала концерта, тем меньше было свободных мест для парковки. Отметим, что парковка у Ледового ледового была закрыта, и ближайшее место, где можно было оставить авто - у Центрального стадиона. Но и там места закончились быстро. Кончилось всё тем, что автолюбители поправ правила дорожного движения стали парковаться как придётся.

Да и всё бы ничего, но в воскресенье вечером на сортировочный центр в Мурманск прибыла почтовая фура, для которой в обычное-то время заезд на улицу Привокзальную с Портового поезда - это квест, а в условия нагромождения припаркованных авто – вообще нереальная задача. Кончилось всё это тем, что фура просто застряла между машинам, наглухо перегородив проезд.

Водители фуры, после нескольких тщетных манёвров, вызвали ГИБДД, которые приехали не одни, а с целым эвакуатором. Сотрудники ГИБДД даже составили протокол изъятия одной машины, но вот только машину так и не увезли.

В ходе диалога с сотрудником ГИБДД выяснилось, что в автоинспекции острая нехватка персонала. «Вы же видите – как ДТП, так часами ждут наряд. Так же ждут оформления в ГАИ по Европоротоколу – ничуть не быстрее», – поделился мнением рядовой сотрудник. С этим утверждением, однако, сложно согласиться – как только в город приезжает высокопоставленный столичный чиновник, так на каждом городском перекрёстке по пути следования кортежа можно наблюдать сотрудника ДПС. Получается, что во всё остальное время эти сотрудники прячутся в кабинетах. В ходе разговора также выяснилось, что для эвакуации транспортных средств у ГИБДД есть всего один (!) эвакуатор, да и тот – не может поднять слишком большие внедорожники.

Как бы то ни было, силами сотрудников ГИБДД удалось ликвидировать затор – фуру отправили коротать время до окончания концерта. Но удивительней всего то, что за вчерашний день было составлено всего четыре (!) протокола о нарушении правил парковки. Мы не стали уточнять в ГИБДД, где именно были нарушены правила, но если судить по фото, протоколов могло быть гораздо больше…