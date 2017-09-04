В Североморске наградили подростка, спасшего тонущую женщину в Калининграде

04 Сентября 2017 года, 17:50

СЕВЕРОМОРСК/ 4 сентября/ БИ-ПОРТ – В Североморской школе №1 прошло торжественное награждение Егора Фесенко, спасшего тонущую жительницу Калининграда.

В июле Егор Фесенко, находясь у озера в Калининграде, не раздумывая бросился на помощь тонущей женщине и вытащил ее на берег. Начальник УМВД России по Калининградской области Игорь Илларионов лично вручил подростку благодарственное письмо и наручные часы.

В стенах родной школы директор Тамара Соколова, глава администрации ЗАТО Ирина Норина, почетный гражданин Североморска Павел Жидяев и врио начальника Специального управления ФПС №48 МЧС России выразили слова благодарности и вручили памятные подарки Татьяне Фесенко, маме подростка.

Сам школьник выходить перед товарищами по школе не захотел и о своем поступке особо не рассказывает.